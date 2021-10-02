Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 04:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmek isteyenlere otomobil çarptı: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 3 kişiden 1'i olay yerinde, diğer 2'si ise hastanede hayatını kaybetti.
Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye otomobil çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1’i olan Aydın Akça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça’nın da hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
Caddenin bir kısmı kapatıldı
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İnceleme sırasında caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerindeki cenazeler Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: Polis Trafik Kazası
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