Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1’i olan Aydın Akça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça’nın da hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Caddenin bir kısmı kapatıldı

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İnceleme sırasında caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerindeki cenazeler Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.