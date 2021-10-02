Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 03:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da çöplük yangını: Alevlerin arasında kalan 5 köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çöplük alanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında alevlerin arasında kalan 5 sokak köpeği kurtarıldı.
Polatlı-Konya yolunun 115'inci kilometresinde bulunan çöplük alanda metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından ikinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2,5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Alevlerin arasında kalan köpekler kurtarıldı
Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kaldığı tespit edilen 5 sokak köpeği kurtarıldı. Ekiplerce güvenli bölgeye alınan köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yangın İtfaiye Sokak Hayvanları
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