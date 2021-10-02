Polatlı-Konya yolunun 115'inci kilometresinde bulunan çöplük alanda metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından ikinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2,5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Alevlerin arasında kalan köpekler kurtarıldı

Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kaldığı tespit edilen 5 sokak köpeği kurtarıldı. Ekiplerce güvenli bölgeye alınan köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.