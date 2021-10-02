Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yer alan Chandler kentinde küçük uçak ile helikopter havada çarpıştı.

Uçak iniş yaptı, helikopter düştü

Çarpışma sonrası uçak araziye güvenli bir şekilde indi ancak helikopter düştü. Düşen helikopter alev aldı. Kazada helikopterde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 2 kişinin ise yara almadığı ifade edildi.

Meksika'da uçak düştü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde de küçük uçak düştü. Uçağın düşmesiyle birlikte çıkan yangında pilot hayatını kaybetti.

Kazanın nedenine dair inceleme sürerken, uçağa yıldırım isabet etmiş olabileceği belirtiliyor.

