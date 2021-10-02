Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 02:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de iki ayrı uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde küçük uçak ile helikopter havada çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Meksika'da da düşen uçağın alev alması sonucu pilot hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yer alan Chandler kentinde küçük uçak ile helikopter havada çarpıştı.
Uçak iniş yaptı, helikopter düştü
Çarpışma sonrası uçak araziye güvenli bir şekilde indi ancak helikopter düştü. Düşen helikopter alev aldı. Kazada helikopterde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 2 kişinin ise yara almadığı ifade edildi.
Meksika'da uçak düştü
Meksika'nın Veracruz eyaletinde de küçük uçak düştü. Uçağın düşmesiyle birlikte çıkan yangında pilot hayatını kaybetti.
Kazanın nedenine dair inceleme sürerken, uçağa yıldırım isabet etmiş olabileceği belirtiliyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
İzmir'de duvarı çatlayan bina boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz