Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 01:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda eğlence mekanları denetlendi
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. 65 ekibin ve 130 personelin katıldığı denetimlerde, iş yerlerinin evrakları ve müşterilerin kimlikleri kontrol edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında denetim yaptı.
Denetimlerde, eğlence yerlerinin izin belgeleri tek tek incelendi. Ayrıca, içeride bulunanların da GBT sorgulaması yapıldı.
Polis, kapalı mekanlarda sigara denetiminin yanı sıra yüksek ses ve müzik kontrolü de yaptı.
Polis ekiplerinin bölgedeki denetimleri sürüyor.
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