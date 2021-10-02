İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, eğlence yerlerinin izin belgeleri tek tek incelendi. Ayrıca, içeride bulunanların da GBT sorgulaması yapıldı.

Polis, kapalı mekanlarda sigara denetiminin yanı sıra yüksek ses ve müzik kontrolü de yaptı.

Polis ekiplerinin bölgedeki denetimleri sürüyor.