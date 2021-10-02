Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da kamyon devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un İspir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Rize'den İspir istikametine seyir halindeki Emre Özdoğan idaresindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon, Yukarı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özdoğan ile yanındaki Gökhan Nas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:47
- 01:16
- 00:27
- 00:23
- 00:17
Sıradaki Haber
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile köy konağı yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz