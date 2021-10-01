Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İlçe açıklarında bir sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alındı.
Düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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