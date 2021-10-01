3 gün ağaçta mahsur kaldı, kurtarılacağı sırada indi
Adana’da 3 gündür tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlatınca kendiliğinden indi.
Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde görgü tanıklarının ifadesine göre, çıktığı ağaçtan 3 gündür inemeyen kedi için itfaiyeden yardım istendi.
Bu sırada kediyi kurtarmak için ağaca tırmanan vatandaş, başarılı olamayınca ağaçtan indi.
Bir süre sonra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Taşınabilir merdivenle ağaca çıkmayı deneyen ekipler, kedinin düşme ihtimaline karşı müdahale etmedi.
Daha sonra başka bir ekip otomatik merdivenli itfaiye aracıyla adrese geldi. Ekiplerin kurtarmaya çalıştığı sırada kedi ağaçtan inerek hızla bölgeden uzaklaştı.
Mahalle sakinlerinden Leyla Sayan, dün akşam oğluyla yolda ilerlediği sırada kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark edip durumu itfaiyeye bildirdiğini belirterek, bugün de durumunu merak edip ağacın yanına geldiğini söyledi.
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