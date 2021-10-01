Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 8 yaralı
Konya'nın Hüyük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Beyşehir-Isparta kara yolu Hüyük-Budak Mahallesi yol ayrımında, İsmail Y. idaresindeki hafif ticari araç ile Durmuş A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ayşe Y., Fatih A. ve otomobildeki Ayşe A., Gülsena A., Ervanur A. ile Gülizar Ö. yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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