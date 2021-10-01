Beyşehir-Isparta kara yolu Hüyük-Budak Mahallesi yol ayrımında, İsmail Y. idaresindeki hafif ticari araç ile Durmuş A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ayşe Y., Fatih A. ve otomobildeki Ayşe A., Gülsena A., Ervanur A. ile Gülizar Ö. yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.