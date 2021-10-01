Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya gastronomisini tanıtmak amacıyla 1-3 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenecek GastroFest’in açılışı gerçekleştirildi.

Festivale, Türkiye’den ve dünyadan 150’ye yakın katılımcı ve 300’e yakın şef katılıyor. Festivalin ilk teması ise Mevlana’nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli’ye ithafen ‘Aşçı Dede’ olacak.

Festivalde Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte İtalya, İspanya ve Hırvatistan'dan da aşçı federasyonu temsilcileri katılacak. Festival alanında paneller, söyleşiler ve atölye çalışması yapılacak.

Festivale gelenler, yemeklerin yapılma süreçleri ve sonrasını görebilecek. Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen aşçılar da kendi yöresel yemeklerini sergileyecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ecdadımız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda Anadolu’yu bir ev olarak kendine yurt edindiğinde Konya’yı da başkent ilan etmiş. Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda orada yüzyıllardır elde ettiği medeniyeti, mutfak kültürünü yolda harmanlayarak ve coğrafyada bulduklarıyla pişirerek, buna da saray kültürünü katarak ortaya bir medeniyet sunmuş. Biz de bugün bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Festivali, Ateş Baz-ı Veli'ye ithafen Aşçı Dede temasıyla gerçekleştirdiklerini bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirten Altay, “Biz Konyalılar olarak daha çok evlerimizde pişirdiğimiz yemekleri bu vesileyle misafirlerimize de sunmuş olacağız. Stant açan değerli belediyelerimize, Konyalı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



