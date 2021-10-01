Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de 2 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin litre sahte içki, imalatta kullanılan 140 alkol kiti, 220 litrelik 12 varil, 103 şişe ve av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol Balıkesir
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