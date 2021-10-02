Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
[Fotoğraf: AA]
Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
OSB'de plastik ve kauçuk malzemeler üretildiği öğrenilen tek katlı ve 9 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy'den çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Yangın, İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından fabrikada soğutma çalışması başlattı.
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