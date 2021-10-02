Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde elinde bıçakla dolaşan Sadık Yağmur'u polis ekipleri uyardı.

Polis aracına saldırdı

Polisin uyarısına rağmen Yağmur, elindeki bıçağı yere atmadı. Polis aracının camlarına vurmaya başlayan Yağmur, daha sonra bir iş yerinin önünde bulunan merdivenin altına saklandı.

Bacaklarından vuruldu

Polis ekipleri burada da Yağmur'u uyararak bıçağı yere atmasını istedi. Polisin uyarılarına kulak asmayan Yağmur, bıçakla kendisine zarar vererek polisin üzerine yürüdü. Bunun üzerine bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Yağmur, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Polis ikna edemeyince bacaklarına sıkmış"

Olayı anatan görgü tanığı Tayyip Kara, "Saat 9 sıralarında silah sesleri geldi. Akli dengesi bozuk biri elinde bıçakla koşuyordu. Polis ikna etmeye çalıştı. Adam kaçıyordu. Şuradaki spor salonunun bodrumunda kaçtı. Polis peşinden gidince orda polislere saldırmış. Polis ikna edemeyince bacaklarına sıkmış" dedi.