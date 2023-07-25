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Türkiye
AA 25.07.2023 12:37

Mevlitte tavuk pilav yiyen 128 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mevlide katılan 128 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yiyecek ve içecekleri incelemek üzere numune aldı.

Mevlitte tavuk pilav yiyen 128 kişi hastanelik oldu

Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede, 19 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki E.K. için düzenlenen mevlitte misafirlere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Yemeğin ardından rahatsızlanan ve aralarında yemeği yapan işletmenin sahibinin de bulunduğu 128 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 128 kişi, daha sonra taburcu edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yiyecek ve içeceklerden incelenmek üzere numune alındı.

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Gıda Zehirlenmesi Sakarya
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