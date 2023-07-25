Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2023 11:30

Muğla'da makilik yangınına neden olan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürmeden attığı sigara izmariti makilik alanda yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da makilik yangınına neden olan zanlı tutuklandı
[AA (Arşiv)]

Kumluova Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki makilik alanda 23 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda yangının İ.A'nın söndürmeden attığı sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

Şüpheli, ​Karaköy Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

ETİKETLER
Muğla Orman Yangını
Sıradaki Haber
İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Adana'daki 5,5'lik depremde 8 kişi hastaneye kaldırıldı
12:46
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
12:55
Otomotivde piyasa bozucu faaliyetlere 118,8 milyon lira ceza
12:39
Mevlidde tavuk pilav yiyen 128 kişi hastanelik oldu
12:37
Yerli kamikaze dronlar hidrojen itkiyle fırlatıldı
12:34
Çocuklar için güvenli bir gelecek: Ortak ebeveynlik
Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu
Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayii rüştünü ispatladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayii rüştünü ispatladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ