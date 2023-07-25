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Türkiye
AA 25.07.2023 10:51

Erzurum'un Hınıs Belediye Başkanı Eren, hayatını kaybetti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

Erzurum'un Hınıs Belediye Başkanı Eren, hayatını kaybetti

Hınıs ilçe meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

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