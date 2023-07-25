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Türkiye
AA 25.07.2023 10:18

Adana'da 5,5'lik deprem: Kimi valizini, kimi bebeğini alıp sokağa koştu

Adana’da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara döküldü. Kimi valizini kimi de sadece bebeğini alıp dışarı çıktı.

Adana'da 5,5'lik deprem: Kimi valizini, kimi bebeğini alıp sokağa koştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde kimi vatandaşlar valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alarak dışarı çıktı.

Fotoğraf: İHA

"Bina beşik gibi sallandı"

Fatma Küra isimli vatandaş, “Mutfakta yemek yapıyordum. Beşik gibi sallandı bina. Hemen dışarı çıktım. Şubat ayındaki depremler kadar hissedilmedi ancak çok korktum” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından Adana’ya gelen Filiz Gülaşı ise, “Şubat ayındaki depremleri hissetmedim. Ancak çok korktum. Dışarı çıktım hemen” dedi.

Adana'da depremin ardından kaya parçaları düştü, yol kapandı
Adana'da depremin ardından kaya parçaları düştü, yol kapandı

Öte yandan, Ceyhan Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları da deprem nedeniyle dışarı çıktı. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Kocavezir İş Merkezi çalışanları da panikle sokağa döküldü.

Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

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