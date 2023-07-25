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Türkiye
TRT Haber 25.07.2023 08:52

Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 15 dakika içerisinde 3 artçı deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı.

Fotoğraf: DHA

Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.

 

AFAD Başkanı Sezer: Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" dedi.

 

 

Adana Valisi Süleyman Elban, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Birkaç ahır zarar gördü"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, merkezde can ve mal kaybı bilgisi alınmadığını, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü haberi aldıklarını söyledi. 

"Olumsuz ihbar yok, tarama sürüyor"

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da TRT Haber canlı yayınında yaşanan depremle ilgili, "Kahramanmaraş depremlerin artçı şoku olarak kabul edebiliriz. Şu ana kadar gelen bilgilerde olumsuz ihbar yok, tarama sürüyor. 6 Şubat depreminden sonra bu sarsıntıların süreceğini belirtmiştik" dedi.

 

"Yüksekten atlayan birkaç kişi yaralandı"

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz TRT Haber yayınında, Kozan ve Ceyhan'da şu ana kadar olumsuz bir ihbar olmadığını ifade etti. Yılmaz, panik olan bazı vatandaşların yüksekten atlamaları sebebiyle birkaç kişinin yaralı olduğunu söyledi.

Metruk bir ev hasar gördü

İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

Fotoğraf: AA

Artçı depremler sürüyor

Saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,2 olmak üzere 9 artçı deprem daha oldu.

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