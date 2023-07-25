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Türkiye
DHA 25.07.2023 07:37

12 gün önce satın aldığı otomobilde can verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, seyir halinde olan Erkan Bilgin'in kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Erkan Bilgin, 12 gün önce satın aldığı otomobilinde yaşamını yitirdi.

12 gün önce satın aldığı otomobilde can verdi

İddiaya göre, sabaha karşı 05.00 sularında Erkan Bilgin  idaresindeki otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, sürücü Bilgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Erkan Bilgin'in otomobil alım ve satımı yaptığı öğrenildi. Talihsiz sürücünün yaşamını yitirdiği otomobili ise 12 gün önce satın aldığı ortaya çıktı. 

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