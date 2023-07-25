Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

10 konut boşaltıldı

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

Çalışmalar gece boyu yakından takip edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine gittiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti.

"Hava sıcaklığının yüksek olduğu riskli bir dönemden geçiliyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, yangınlar açısından nem oranının düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu riskli bir dönemden geçildiğini söyledi.

Gün içerisinde farklı illerde yangınlar meydana geldiğini anımsatan Karaloğlu, hepsinin kontrol altına alındığını ancak Göynük'teki yangının devam ettiğini belirtti.

Karaloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kemer bir turizm bölgesi ama şu anda turizm tesislerini tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Misafirlerimiz kendi tesislerinde huzur içerisinde tatillerini geçirmeye devam ediyorlar. Yangın bölgesine yakın olan Kemer Devlet Hastanemiz var. Tedbir olarak sayın Valimiz orayı boşalttılar. 14 hastamız vardı hastanede, bunların 12'si evlerine taburcu olarak evlerine gönderildi. 2 hastamız diğer farklı hastanelere nakledildiler. Yine yangın bölgesine yakın 10 konut tedbir olarak boşaltıldı. Şu anda çok ciddi bir risk olmasa da boşaltılmış oldu. Yine bir tüp deposu riskli bir alandı. Orası da yine valiliğimiz tarafından, AFAD tarafından boşaltılmış oldu."

"Arazi engebeli, karadan müdahale zor"

Bölgeye karadan müdahalenin zor olduğunu ifade eden Karaloğlu, dozerlerle yolun açılarak ilerlenmeye çalışıldığını söyledi. Kendisinin de bir dönem Antalya'da valilik yaptığını ve bölgeyi çok iyi bildiğini aktaran Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arazi zor bir bölgedir. Burada arazinin içine girmek çok kolay değildir. Devletin bütün imkanları şu anda burada. Hava gücünde hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem Jandarmamızdan hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzden de araçlar yarın burada olacak. Hava araçlarıyla inşallah yarın ciddi bir müdahale olacak. Bu bölge gerçekten Antalya'nın yeşil kuşağıdır. Burası aynı zamanda bir milli parktır."

Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.