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Türkiye
İHA 25.07.2023 06:46

“Ne bakıyorsun?” diye tartıştıktan sonra terör estirdiler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 6-7 kişilik bir grup, önceki gece tartıştıkları kokoreççi ve arkadaşının bulundukları yere 2 arabayla geldi. Şahıslar önce darp edip sonra 2 el ateş açarak bölgeden kaçtı.

“Ne bakıyorsun?” diye tartıştıktan sonra terör estirdiler
[Fotograf: İHA]

Yeni Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda önceki gece cadde üzerindeki seyyar kokoreççinin önünde duran bir otomobildeki şahıslar, yemek yiyen birine “Ne bakıyorsun?” dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Yemek yiyen kişinin kokoreççinin arkadaşı olduğu öğrenildi.

Bu gece aynı vakitlerde aynı yere bu kez 2 araçla gelen 6-7 kişi, kokoreççi ve arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Alkollü olduğu iddia edilen şahıslar, kokoreççi ve arkadaşını darp ettikten sonra cadde kenarındaki yeşil alana götürmek istedi.

Cadde üzerinde bulunan Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde çıkan arbedede araçta bekleyen bir kişi tabancayla 2 el ateş açtı.

“Sizi öldüreceğiz” diye tehdit etmişler

Şahıslar, açılan ateşin ardından tekrar araçlarına binerek bölgeden kaçtı. Kaçarken, “Sizi öldüreceğiz” diye tehdit ettikleri iddia edildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Adreste incelemelerde bulunan ekipler, olaya karışan araçları da bularak inceleme yaptı. 2 el ateş edilmesi sonucu kovanlardan biri Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde bulunurken biri ise kaçtıktan sonra bulunan araçlardan birinin içinde tespit edildi.

Öte yandan kaçan şahıslardan birinin düşürdüğü kol saati de bölgede bulundu. Olay yerinde ve çevrede çalışmalar yürüten polis ekipleri, olaya karışan 2 aracı bulurken 3 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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