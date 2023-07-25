Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Hatıplar ve Sarısığır ile Sarıçam mahalleleri arasında dün başlayan ve gece boyunca gece görüşlü 4 helikopterle havadan ve 60 yakın arazözle karadan müdahale edilen yangının, kontrol altına alındığını bildirdi.

Tahliye edilen ve neredeyse tamamı yanan Sarısığır Mahallesi'ndeki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye edildi. Alevler Sarısığırlar Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı.

"Hiçbir şeyim kalmadı, canımı zor kurtardım"

Mahalle sakinlerinden Şengül Atalan, alevlerin rüzgarın etkisiyle bir anda köye ulaştığını belirterek "Aniden geldi, tarlada çapa yapan işçiler varmış herhalde. Çay yaparken yakmışlar. Hiçbir şeyim kalmadı, canımı zor kurtardım. Tahliye edildikten sonra mahallenin yandığı haberini aldık. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımızın hepsi yandı. Üzerimdeki kıyafetten başka bir şeyim yok" diye konuştu.

"Hiçbir şeyimiz kalmadı, hepsi gitti"

Yangının rüzgarla ilerlediğini anlatan Hatice Atalan, "Maddi kayıplarımız var. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hepsi gitti. 30-40 tavuk, köpek hepsi öldüler. Koyunlar yandı hepsi. Sadece bir canımız kaldı" dedi.

Kayıplarına ağlayan 70 yaşındaki Zekiye Atalan da jandarmaların kendilerini alevler gelmeden mahalleden tahliye ettiğini dile getirerek "Biz alevleri görmedik ama Sarıçam'a inince alevler köye ulaştı. Çok korktum, kendimizi kurtardığımıza şükrediyoruz. Evsizlik kolay değil" ifadesini kullandı.

Bir mahalle tahliye edildi, 14 ev küle döndü

Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatılmıştı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, alevlerin tehdit ettiği Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, 14 ev ile 3 damın yandığını açıklamıştı.

Söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi müdahale etti.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.