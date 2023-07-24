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Türkiye
AA 24.07.2023 16:04

Manisa'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Yaşar Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını söyledi.

Manisa'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi

Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Bir mahalle tahliye edildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını belirtti.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Manisa Orman Yangını
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