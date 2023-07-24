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Türkiye
AA 24.07.2023 15:14

Sulama kanalına giren 2 kuzen akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren 2 kuzen yaşamını yitirdi.

Sulama kanalına giren 2 kuzen akıntıya kapıldı

Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren aynı isimli biri 15, diğeri 14 yaşında olan İbrahim Halil Artut kuzenler, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve su altı ekibi sevk edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucunda yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Cesetler, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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