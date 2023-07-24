İzmir'de doğal gaz patlaması: Baba-oğul yaralandı

Alaybey Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katında doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. yaralandı.

Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu. Doğal gaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu, belediye çalışanları da sokağa dökülen cam kırıklarını temizledi.