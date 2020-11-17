Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metrobüsteki yangın seferleri aksattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uzunçayır durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, seferlerde aksamaya neden oldu.
İçinde yolcu bulunmayan bir metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu şoföre aktardı. Bunun üzerine şoför, metrobüsü durdurarak yol kenarına park etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.
Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.
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