Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Muş'un Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyü kırsalında, 9 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü YPS sorumlusu terörist yaralı yakalandı.
PKK'lı terörist hakkında yürütülen adli soruşturma sonucunda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 3 kişiye yönelik 10 Kasım'da Malazgirt ve Varto ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan şüpheliler, 12 Kasım'da sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erencük ve Dalakulig Tepe bölgelerinde yürütülen "Yıldırım-9 operasyonu" kapsamında tespit edilen 3 sığınak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
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