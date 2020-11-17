Muş'un Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyü kırsalında, 9 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü YPS sorumlusu terörist yaralı yakalandı.

PKK'lı terörist hakkında yürütülen adli soruşturma sonucunda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 3 kişiye yönelik 10 Kasım'da Malazgirt ve Varto ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, 12 Kasım'da sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erencük ve Dalakulig Tepe bölgelerinde yürütülen "Yıldırım-9 operasyonu" kapsamında tespit edilen 3 sığınak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.