Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 3 köy karantinaya alındı
Koronavirüs vakalarının gittikçe yoğunlaşması nedeniyle Kars'ta 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Çerme, Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi ve Karapınar köyleri karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında söz konusu köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs
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