Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Çerme, Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi ve Karapınar köyleri karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında söz konusu köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.