Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar, öğleden sonra etkili oldu.

Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: DHA]

Konyaaltı Sahili'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen, az sayıda kişi geldikleri sahilde yürüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Bazıları ise denizin bu durumunu cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Serik'te dere taştı, köprü su altında kaldı

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bulunan Beşgöz Deresi, kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla araçların geçtiği köprü de su altında kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Belediye ekipleri derenin taşmasına neden olan pislikleri temizleyerek suyun akmasını sağladı.

[Fotoğraf: DHA]

Aksu'da ekili alanlar sular altında kaldı

Aksu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Gün içerisinde şiddetini artıran kuvvetli yağmur ve rüzgar, ekili alanları sular altında bırakırken henüz ilk meyvelerini vermeye başlayan çilek seraları da sular altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun, yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle kentin doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]