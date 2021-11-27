Meteoroloji'nin uyardığı Antalya'da dev dalgalar ve su taşkınları oluştu
Antalya'da beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Şiddetli yağış bazı ilçelerde su taşkınlarına sebep oldu.
Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar, öğleden sonra etkili oldu.
Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Konyaaltı Sahili'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen, az sayıda kişi geldikleri sahilde yürüdü.
Bazıları ise denizin bu durumunu cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
Serik'te dere taştı, köprü su altında kaldı
Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bulunan Beşgöz Deresi, kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla araçların geçtiği köprü de su altında kaldı.
Belediye ekipleri derenin taşmasına neden olan pislikleri temizleyerek suyun akmasını sağladı.
Aksu'da ekili alanlar sular altında kaldı
Aksu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Gün içerisinde şiddetini artıran kuvvetli yağmur ve rüzgar, ekili alanları sular altında bırakırken henüz ilk meyvelerini vermeye başlayan çilek seraları da sular altında kaldı.
Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun, yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle kentin doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
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