Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ege Denizi'ne "fırtına" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde yarın şiddetli rüzgar bekleniyor.
Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Ege Denizi
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