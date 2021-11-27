Ege Denizi'nde yarın şiddetli rüzgar bekleniyor.

Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.