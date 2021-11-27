Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kararsız sürücü zincirleme kazaya neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultangazi'de kararsız kalan sürücü, kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine giden hafif ticari aracın sürücüsü Nihat D, Habipler mevkii yol ayrımına geldiğinde kararsız kalınca panikleyip aniden fren yaptı.
Yol ortasında aniden duran araca, arkadan gelen 5 araç çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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