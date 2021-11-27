Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta öğrencileri taşıyan minibüs ile ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Uşak'ta öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kaza soncunda 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Uşak Merkez’de Alparslan Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta, Y.C. kontrolündeki öğrenci taşıyan minibüsle E.A. kontrolündeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada yaralanan 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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