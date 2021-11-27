Uşak Merkez’de Alparslan Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta, Y.C. kontrolündeki öğrenci taşıyan minibüsle E.A. kontrolündeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada yaralanan 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.