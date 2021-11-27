Sivas Valiliği tarafından, Kangal ırkının gen özelliklerinin korunması ve Kangal köpeklerinin fiziki yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Kangal Yetiştirme Çiftliği kuruldu.

Modern çiftlik içiresinde yetişkin köpekler için 8 metre karelik 30 tane ısıtmalı yavru kulübeleri ile toplamda 50 kulübe yer alıyor.

Çiftlikte köpeklerin kullanabileceği 4 bin 300 metre kale gezi alanı, 12 bin 300 metre kare peyzaj alanı ve ziyaretçiler için sosyal tesisler bulunuyor.

“Sivas’ın değil Türkiye’nin markası’’

Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'un ev sahipliğinde yapılan törende konuşan AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Kangal’ın bir Türkiye markası olduğunun altını çizdi.

Konuşmasına devam eden Sungur, “Kangal için Sivas’ın markası diyoruz ama Sivas’ın değil Türkiye’nin markası. Yurt dışında çok fazla tanınırlığı var. Kangal köpeği güzel bir değerimizdir. Peki, ‘nerede yetiştirilir, bakımı nasıl yapılır, görebileceğimiz bir yer var mıdır?’ dediğimizde gönül rahatlığı içerisinde misafirimizi gönderebileceğimiz bir yer yoktu. Şimdi ise Kangal köpeğine yakışır bir tesis Kangal ilçemize kazandırıldı” dedi.

“Değerlerimize sahip çıkacağız’’

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın değerlerine sahip çıktıklarını ve bütüncül bir bakış açısıyla ilçenin özelliklere uygun projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Ayhan, Sivas’ı sadece İstasyon caddesinden ibaret olmadığını anlattı.

“Kangal denilince aklımıza; Kangal köpeğimiz, balıklı kaplıcamız ve akkaraman koyunumuz geliyor. Bu üç değerimiz bizim için kıymetli. Biz değerlerimize değer vereceğiz, değerlerimize sahip çıkacağız. Kangal köpeği, Sivas denilince akla gelen ilk değerlerimizdendir. Dolayısı ile yetiştirildiği alanların uygun olması lazım. Merkezimize bilimsel yönü biraz daha ağır olan bir tesis kazandırmıştık. Ama dedik ki taş yerinde ağırdır. Kangal köpeğinin yeri Kangal’dır. Buranın karakteristik yapısına uygundur. Burada da bir tesis yapmak boynumuzun borcuydu.”

Konuşmaların ardından modern kangal çiftliğinin açılışı yapıldı. Çiftliğin yapımına destek verenlere teşekkür plaketleri verildi.

Açılış törenine AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.