Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışanlara müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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