Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Prefabrik çarşıda yangın çıktı: 46 iş yeri yandı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın Kuşadası'ndaki prefabrik çarşıda çıkan yangında, 48 iş yerinden 46'sı yandı.
Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi'nde 48 işyerinin bulunduğu prefabrik çarşıda yangın çıktı.
Alevler, restoran, kafeterya ve hediyelik eşya dükkanlarındaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çarşının bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.
46 iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yangınla ilgili bilgi aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Haberler
- 18:20
- 18:05
- 17:50
- 18:16
- 17:51
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz