Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da bir tırdan 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Ekipler, şüpheli gördükleri bir tırı durdurdu. İçinden 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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