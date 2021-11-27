İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.