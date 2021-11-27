İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, şüphelilerden birinin pencereden içi dolu bir poşeti aşağıya attığı görüldü.

Şüphelilerden birinin üstünden polis rozeti çıktı

Poşette bir miktar esrar bulundu. Evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda evde bulunan İ.Ö, H.Y, M.Y, E.A, N.T. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K'nin üzerinden polis rozeti çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında "Uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma, Uyuşturucu Madde Murakabesi Kanuna muhalefet ve özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından tahkikat başlatıldığı belirtildi.