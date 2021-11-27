Meteoroloji'den 21 ile sarı, 1 ile turuncu uyarı
Meteoroloji 21 kente sarı, 1 ile de turuncu uyarı verdi. Bu illerde bugün kuvvetli rüzgar ve sağanağın görülmesi bekleniyor.
Hafta başından itibaren birçok kentte soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
Marmara, Ege ve Akdeniz'in bir bölümünde bugün kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji, 21 ili sarı, 1 ili de turuncu kodla uyardı. İşte o iller:
Kuvvetli rüzgar beklenen iller:
Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Yalova.
Gök gürültülü sağanak beklenen kentler:
Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Muğla.
Antalya'da aşırı yağış bekleniyor
Bugün sabah saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli yağışların; merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Aksu, Manavgat, İbradı) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.
Turuncu kodla uyarılan kent için yetkililer de şu ifadeleri kullandı:
"Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
????Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 26, 2021
Antalya’da Aşırı Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @AntalyaValilik @ANTALYABB pic.twitter.com/QptFceVwtl
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