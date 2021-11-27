Hafta başından itibaren birçok kentte soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'in bir bölümünde bugün kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji, 21 ili sarı, 1 ili de turuncu kodla uyardı. İşte o iller:

Kuvvetli rüzgar beklenen iller:

Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Yalova.

[Harita: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]

Gök gürültülü sağanak beklenen kentler:

Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Muğla.

Antalya'da aşırı yağış bekleniyor

Bugün sabah saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli yağışların; merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Aksu, Manavgat, İbradı) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

Turuncu kodla uyarılan kent için yetkililer de şu ifadeleri kullandı:

"Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."