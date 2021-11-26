Antalya'nın Manavgat'ta düzenlenen "4. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı"nda akademisyen ve öğrenciler yanan ormanlık alanlara fidan dikti.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, 15 ülkeden 100'e yakın akademisyen ve Akdeniz Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Sempozyum sonrası akademisyen ve öğrenciler yangında büyük zarar gören Kalemler Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğünce oluşturulan fidan dikim sahasında fidan dikti.

''60 bin hektar zarar gördü''

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangınlarda toplam 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirterek, yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmayı planladıklarını ve çalışmalara hızla devam ettiklerini söyledi.

Sempozyum Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, "Sempozyuma katılan akademisyenlerimiz bir tane eser sunumları için 5 fidan, bir bildiri sunumuyla da 10 fidan bağışta bulunuyor. Bu şekilde yanan ormanları canlandıracak, sanatımızla doğaya can vereceğiz. Bu şekilde biz de elimizi taşın altına koyarak katkı sağlamayı düşündük. Yemyeşil bir Türkiye içinde elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" dedi.

Sempozyum ve çalıştay, 28 Kasım'da sona erecek.