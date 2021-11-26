Honaz ilçesinde 25 Eylül'de, 72 yaşındaki Veysi Özbey, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de yatsı namazı çıkışı cami avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Özbey'in hayatını kaybettiği cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır, Sakarya, Muğla ve Denizli'de 9 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde, 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A., Ş.Ç., S.Ç., R.Ç., Y.Y., T.E., ile E.T. tutuklandı. H.Ç. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veysi Özbey'in yaklaşık 4 yıl önce H.Ç'nin bir yakınını öldürülmesinin ardından 'kan davası' nedeniyle Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine taşındığı öğrenildi.