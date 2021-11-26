Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği teknedeki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında bir teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.
Teknede organizatör olduğu öne sürülen kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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