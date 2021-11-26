Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bugün gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege’de fırtına beklendiğini açıkladı.

Rüzgarın, güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.