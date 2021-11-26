Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye "fırtına" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları zehirlenmelere karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bugün gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege’de fırtına beklendiğini açıkladı.
Rüzgarın, güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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