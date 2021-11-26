Başkent Ankara'da Şanlıurfa gönüllüleri bir araya geldi.

Siyaset, iş dünyası, bürokrasi ve medya camiasından başarılı isimler buluştu.

Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği tarafından "Mesleğinde En İyiler Ödül Töreni" düzenlendi.

Çeşitli alanlarda seçilen 50 isme ödülleri takdim edildi.

Şanlıurfalılardan TRT'ye 3 ödül

Medya alanında verilen ödüllerde, geceye TRT damga vurdu.

Şanlıurfalılar TRT ailesini 3 ödüle layık gördü.

TRT Haber Yurt Haberler Müdürü Müslim Demircan, TRT Haber Spikeri Cengizhan Cevahiroğlu ve TRT Spor Spikeri Kerem Öncel ödül alanlar arasındaydı.

"Arkada büyük bir ekibin başarısı var"

Ödülünü alan TRT Haber Yurt Haberler Müdürü Müslim Demircan şöyle konuştu:

"TRT büyük bir aile. Ben bu ödülü arkadaşlarım adına alıyorum.TRT Haber ekim 2018'den beri en çok izlenen haber kanalı. Bunda arkada büyük bir ekibin başarısı var. Ben onların adına bu ödülü alıyorum."

"Bu ödülü görev yapan tüm arkadaşlarımız sayesinde aldık"

TRT Haber Spikeri Cengizhan Cevahiroğlu ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bu ödülü aslında hepimiz aldık. Sizler sayesinde aldık. Kameranın arkasında olan kameraman, muhabir, montajcı, rejide çalışan arkadaşlarımız hatta dağ başında vericilerde bulunan görev yapan tüm arkadaşlarımız sayesinde aldık."

"Şanlıurfa'da anlattığımız maçlar, yaptığımız programlar her zaman keyif vericiydi"

TRT Spor Spikeri Kerem Öncel de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kültür başkentlerimizden biri Şanlıurfa. Her zaman sıcakkanlılıkla güleryüzle karşılandım. O yüzden de orada anlattığımız maçlar, yaptığımız programlar keyif vericiydi. Bize bu ödülü layık gördükleri için TRT adına, tüm çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum."