İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yılbaşı öncesi sahte içki imal edilerek ülke genelindeki eğlence mekanlarına ve vatandaşlara kargo yoluyla satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu adresleri belirlenen Silivri'deki sahte içki imalathanesi ile etiketleme ve kargo işlemlerinin yapıldığı Beylikdüzü'ndeki depoya eş zamanlı baskın yapıldı.

Ekipler, Silivri'deki imalathaneden sahte içkileri yükleyip Beylikdüzü'ndeki depoya götüren kamyoneti de yolda durdurdu.

İmalathane, depo ve araçta yapılan aramalarda 4 bin litre sahte alkol, alkol kiti ve etiket ele geçirildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.