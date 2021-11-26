Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun’da heyelan: Bulancak-Kovanlık kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesini Kovanlık beldesine bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Beldeye ulaşım, Alibeyköy yolundan sağlanıyor.
Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.
Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Heyelan sonrasında beldeye ulaşımın Alibeyköy yolundan sağlandığı öğrenildi.
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