İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Kökez Mahallesi'ndeki dere taştı.

Taşkın nedeniyle bölgedeki bir odun deposunda çalışan işçilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, işçilerin bulunduğu bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı.

Evlerinde mahsur kalan bazı mahalle sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Belediye ekipleri de tıkanan rögarların açılması için çalışması yapıyor.