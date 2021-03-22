Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın sabah doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın gece, Ege Denizi'ndeki fırtınanın çarşamba günü, Batı Akdeniz'deki fırtınanın perşembe sabah saatlerinde, Doğu Akdeniz'deki fırtınanın da perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.