Esenyurt'ta bulunan Haramidere, bir gün arayla mavi, yeşil, kırmızı ve siyah akmıştı. Çevre sakinlerinin kokudan da şikayet ettiği derede, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) inceleme yaptı.

"Renkli atık su deşarjına rastlanılmıştır"

İSKİ'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ekiplerimiz, Haramidere'de yapmış oldukları incelemelerde, renkli atık su deşarjına rastlamıştır. Bölgedeki firmalar periyodik olarak incelenmekte ve arıtma tesisleri denetlenmektedir. Kurumumuz kaçak deşarj tespit ettiği takdirde, gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirmektedir."

Atık sular derenin içinden akıyor

Ayrıca, Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'nde deşarj limitlerinde renk parametresi bulunmadığı için bölgede incelemelerin devam ettiği açıklandı.

Açıklamada, bölgedeki atık su kanallarının Esenyurt Belde Belediyesi döneminde yapıldığı ve mevcut dere kesitinin ve atık su kanallarının çaplarının yetersiz olmasından dolayı yağışlarda derenin taştığı, atık suların da derenin içinden aktığı bilgisi verildi.

İSKİ, derenin içinden geçen atık su akışının kesilmesi için de inşaat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.