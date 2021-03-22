Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin kaza anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’in Silifke Caddesi’nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere ardından da iş yerinin vitrinine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersinde meydana gelen 3 kişinin yaralandığı ve kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, üzerine gelen otomobili fark eden kadın, geri adım atarak canını kurtardı.
3 kişi hafif yaralandı
Park halindeki motosikletlere ve iş yerinin vitrinine çarpan sürücü ve iş yerinde bulunan 2 çocuk hafif yaralandı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.
Etiketler: Trafik Kazası
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