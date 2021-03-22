Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu Ağlı'da yüz yüze eğitime 14 gün ara
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, COVID-19 yayılımının önlemesi amacıyla ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kararda, uzaktan eğitime devam edileceği yer aldı.
İnebolu ilçesindeki okulda 6 gün ara verildi
İnebolu ilçesinde de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Atatürk Ortaokulunda yüz yüze eğitime 23 Mart Salı gününden itibaren 6 gün ara verilmesini kararlaştırdı.
Okulda uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Yüz Yüze Eğitim
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