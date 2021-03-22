İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, COVID-19 yayılımının önlemesi amacıyla ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, uzaktan eğitime devam edileceği yer aldı.

İnebolu ilçesindeki okulda 6 gün ara verildi

İnebolu ilçesinde de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Atatürk Ortaokulunda yüz yüze eğitime 23 Mart Salı gününden itibaren 6 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Okulda uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı.