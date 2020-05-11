Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurt geneli parçalı ve az bulutlu olacak.

Ülkenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.